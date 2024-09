Suona la campanella | tutti in classe Nominati i supplenti rebus trasporti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Tutto liscio per l’inizio dell’anno scolastico a Siena dove i problemi segnalati nei giorni scorsi dalla Fp Cgil sembrano quasi del tutto risolti: le nomine deisono avvenute in tempi utili per consentire un corretto avvio delle lezioni. Stessa cosa per il personale Ata (amministrativi e collaboratori scolastici). Questo consentirà ad alcuni istituti di partire già da oggi l’orario definitivo. Federico Frati, dirigente scolastico del liceo Piccolomini, ha avuto quest’anno la reggenza del comprensivo San Bernardino: "Al liceo abbiamo 1300 studenti, mentre al comprensivo ce ne sono altri 600. L’anno è iniziato senza grossi problemi, perché gli organici sono stati assegnati con tempestività. Ora al Piccolomini siamo in grado di partire già con l’orario definitivo".