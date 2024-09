Speak No Evil | il remake americano che rinnova la paura

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 17 settembre 2024) Il filmNo(2024) è un thriller psicologico che rappresenta un riuscitodell’omonimo film danese del 2022 diretto da Christian Tafdrup. L’opera, firmata dal regista britannico James Watkins, noto per il suo lavoro su Eden Lake e The Woman in Black, conserva la sua natura angosciante, ma introduce nuove sfumature. Interpretato da attori di calibro come James McAvoy,Nosi avventura nelle profondità oscure dellaumana, esplorando il potere del silenzio e le pericolose dinamiche sociali. L’agghiacciantedi “No” – VelvetMagLa trama inquietante diNoLa storia ruota attorno a una coppia americana, Ben e Louise Dalton (Scoot McNairy e Mackenzie Davis), che accetta l’invito a trascorrere un fine settimana in una villa lussuosa di una famiglia conosciuta casualmente durante una vacanza.