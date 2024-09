Sette gol in 5 giornate La difesa va registrata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Un pareggio all’esordio col Mantova, le due vittorie con Samp e Brescia, poi due sconfitte. Prima della sosta con il Pisa e domenica contro il Sudtirol. La Reggiana forse ha già fatto intuire i propri vizi e le proprie virtù, ma è davvero troppo presto per scrutare l’orizzonte e raccogliere certezze. Per farsi un’idea di chi si è, di cosa si voglia e di dove si abbia intenzione di arrivare si possono però osservare un po’ di numeri che ci dicono che il ‘Città del Tricolore’ è stato violato per la prima volta dopo quasi 5 mesi. L’ultimo scivolone davanti al pubblico di fede granata risaliva al 19 aprile, per ironia della sorte quando Viali era il mister del Cosenza che calò un roboante poker alla squadra di Nesta. Una delle notti più angoscianti dello scorso campionato che fece addirittura traballare la panchina del tecnico laziale.