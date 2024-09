Rozzano malvivente in fuga si tuffa nel Naviglio ma non sa nuotare | salvato e arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024)(Milano) – Prima ha tentato la, cercando di speronare le pattuglie della polizia locale che lo stavano inseguendo. Poi, ormai senza via di uscita, si è buttato nel, anche se non sapeva, e ha rischiato di affogare. Gli agenti erano impegnati, domenica sera, in un’attività di controllo del territorio, con l’obiettivo di svolgere accertamenti sugli automobilisti e individuare guidatori ubriachi o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Gli operatori hanno fermato un uomo al volante di una Fiat Bravo che, invece di arrestare la marcia all’alt, ha accelerato per evitare il posto di blocco. È iniziato un inseguimento per le vie della città: l’uomo, a forte velocità, ha rischiato di causare incidenti e investimenti, guidando pericolosamente per alcuni chilometri.