Robert Fico ha usato il metodo Orbán per limitare l’indipendenza dei media in Slovacchia

(Di martedì 17 settembre 2024) Il governo populista dioggi al potere inè stato nominato a fine ottobre 2023. In meno di un anno è riuscito a orbanizzare quasi completamente la sfera pubblica della piccola repubblica centro-europea, occupando istatali e attaccando quelli privati. Come è successo? Ne abbiamo parlato con Marína Urbániková, ricercatrice dell’Università Masaryk di Brno e referente delPluralism Monitor per la. «Già da prima di vincere le elezioni,e i suoi alleati accusavano la dirigenza di Rtvs la televisione e la radio pubblica slovacca, ndr di essere contro di loro e hanno sempre detto apertamente che avrebbero cercato di rimuovere il direttore generale di Rtvs.