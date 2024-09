Randagismo oltre cento cani verso la sterilizzazione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto L’Amministrazione Comunale di Monteflacione, al fine di contrastare in modo sempre più incisivo il, ha adottato un progetto per ladi n. 55femmine e n. 45maschi, con contestuale richiesta di contributo alla Regione Campania per l’attuazione di un piano straordinario diin favore dei cittadini del Comune di Montefalcione (AV), di € 15.500,00 per la copertura totale dei costi. Il progetto è stato approvato dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 578 del 17/06/2024, le sterilizzazioni saranno, quindi, per gli utenti. Coloro che intendano aderire al progetto dovranno presentare domanda su apposito modello, disponibile anche online sul sito del Comune, allegando copia di un documento di riconoscimento e codice fiscale.