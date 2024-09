Piogge si abbattono sulle frane dei giorni scorsi | nuovi fiumi di detriti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 settembre 2024) Dopo la frana verificatasi seifa sul Monte Pendolo, nei pressi del comune di Gragnano, le fortidelle ultime ore hanno provocato una nuova discesa di, causando la chiusura della strada provinciale per Agerola. Il fango e il terreno che si sono riversati sulla carreggiata hanno reso impraticabile la viabilità . Altri smottamenti sono stati registrati nel comune di Lettere, in località Pozzillo e Santa Maria delle Vigne, nella zona dei Monti Lattari. A Santa Maria delle Vigne, la furia dell’acqua ha trascinato due automobili: una è finita all’interno del canale Pozzillo-Durece, mentre l’altra è stata bloccata sull’argine. Fortunatamente, non ci sono stati feriti. Diverse strade secondarie sono state temporaneamente chiuse per consentire la rimozione dei