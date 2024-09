Open Arms Zaia Fiducia nella magistratura basta leggere le carte

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 17 settembre 2024) VENEZIA (ITALPRESS) – “Io rispetto la, sono fiducioso. I pm fanno il loro mestiere e hanno detto la loro. Adesso ci sarà la difesa, ci sarà ovviamente poi la giustizia che dovrà decidere.leper farsi l’idea che non c’è stata nessun intento sadico di sequestrare le persone ma è stato semplicemente un’attività che era prevista di trattenere a bordo i migranti fino alla loro dislocazione. Un’attesa che poi si è riproposta in tempi doppi: 12-13 giorni anche dopo la caduta del governo Conte 1, con il Conte 2 con altri ministri”. Così il governatore del Veneto Lucaparlando con i giornalisti a Palazzo Balbi sulla richiesta dei magistrati del processodi una condanna a sei anni di reclusione per l’allora ministro degli Interni Matteo Salvini.