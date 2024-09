Napoli Ventura | La fluidità del gioco si vede a sprazzi

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 17 settembre 2024) Giampiero, ex allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kissnel corso di Radio Goal. L’ex allenatore della Nazionalemargini di miglioramento per il. Gli azzurri hanno ormai superato l’annus horribilis post scudetto, ma commettono ancora qualche errore. Di seguito le parole dell’ex tecnico alla radio napoletana.: “Sono stati fatti passi in avanti rispetto a Verona“ Così l’ex tecnico: “Sono stati fatti passi in avanti rispetto a Verona ma ci sono molti margini di miglioramento. Conte si aspetta prestazioni migliori dai suoi, ne sono sicuro. Il risultato è stato eclatante ma non ha rispecchiato quanto fatto dalle due squadre in campo. Ladelsie non è costante nell’arco dei 90 minuti.