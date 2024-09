Monkey Intrusion Intervista al gruppo che presenta il nuovo disco

Leggi tutta la notizia su atomheartmagazine

(Di martedì 17 settembre 2024) Isono unrock indipendente originario di Trieste nato nel 2013. La loro musica è una fusione di generi influenzati dai diversi background dei membri della band. Dopo la pubblicazione di numerosi singoli fra cui The Brighter Side, Fire Dancer, Life, Police of the Soul, Hard Times e Bad Love, hanno pubblicato il loro album di debutto dal nome Pussycats Andmen. In questa piccolaabbiamo cercato di scoprire di più su di loro e di parlare un po del. Chi sono i? Quali membri ne fanno parte? Ciao! Siamo una band di musica indipendente triestina con un amore sconfinato per il rock in tutte le sue forme. Suoniamo da oltre 10 anni insieme: Marco Plesnicar al basso, Marco Bertoli alla batteria e Enrico Goti e Vincenzo Reina alle voci e chitarre.