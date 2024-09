Minori e criminalità reati in calo ma non per gli stranieri | + 75% in 12 anni fra droga e baby gang

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 17 settembre 2024)dati inma non per gli. Il report de Il Sole 24 ore mette in evidenza, come sottolinea Libero, che icompiuti daiextracomunitari sono aumentati vertiginosamente nell’ultimo decennio. Lae i: i dati L’analisi statistica condotta in base alla nazionalità dei minorenni arrestati o denunciati tra il 2010 e il 2022 mostra un aumento deglidel 75%, a fronte di una riduzione del 16% degli italiani. L’indagine fa parte del rapporto sulla delinquenzale a cura della direzione centrale della polizia criminale. Nel 2022 sono stati segnalati 17mila giovani. L’anno peggiore è stato il 2016, con circa 19.500. A incidere in modo significativo sull’insicurezza sono leformate soprattutto da immigrati “di seconda generazione”. A delinquere maggiormente sono i 16enni e i 17enni.