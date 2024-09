Maria Teresa Ruta rimanda le nozze e parla della depressione | Non è facile

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 17 settembre 2024) Si è sposata undici volte in giro per il mondo: per la dodicesima volta, avrebbe dovuto farlo a ottobre, in Italia, nel 2024, con il suo amore di sempre, Roberto Zappulla. Ma ha scelto dire il matrimonio al 23 marzo 2025. Ospite di Monica Setta a Storie di Donne al Bivio il 18 settembre,spiega di volersi vivere il momento da nonna: sono nati Noah e Anita, figli di Guenda e di Gian Amedeo.ospite a Storie di Donne al Bivio: la scelta sulleNella puntata del 18 settembre di Storie di Donne al Bivio, tra gli ospiti c’è: a Monica Setta, ha affidato un annuncio importante, ovvero la scelta dire, almeno per il momento, le