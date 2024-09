Manfredi ' Pnrr è palestra per il buon uso delle risorse'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Il temainfrastrutture dei trasporti rappresenti un punto di partenza per la possibilità di sviluppare una mobilità sostenibile realmente utilizzabile dai cittadini. Ne è convinto il sindaco di Napoli, Gaetano, intervenuto questa mattina a Eco Festival della Mobilità Sostenibile eCittà Intelligenti, a Roma il 17 e 18 settembre. "Ne è un esempio l'alta velocità, che ha contribuito negli ultimi anni a fare di Napoli la terza stazione in Italia per arrivi con 13 milioni di viaggiatori l'anno, un asse fondamentale per lo sviluppocittà. Per Napoli ilè un'ottimaper il corretto usonei necessari tempi di spesa, un aspetto fondamentale visto i tempi di realizzazioneinfrastrutture nel nostro Paese", afferma.