Manchester City Guardiola | Inter era una buona squadra a Istanbul e continua a esserlo

(Di martedì 17 settembre 2024) “L’obiettivo è vincere questa prima partita, poi la seconda e vediamo cosa succede. Non è necessario guardare la classifica in questo momento, lo sarà in futuro, un po’ come in Premier League”. Così Pepvenuto in conferenza stampa alla vigilia di, parla del nuovo format della Champions League. “Giochiamo in casa, quindi dobiamo provare a conquistare i tre punti domani. Ho riguardo per la prima volta la finale del 2023 ieri, è stato un match equilibrato, con un primo tempo molto migliore rispetto al secondo. Una finale che sarebbe potuta andare in entrambi i modi, per fortuna è andata dalla nostra parte”, aggiunge il tecnico. “L’era unaallora eoggi. Hanno un buon allenatore e in Italia sono stati i migliori. Inoltre sono una società storica, hanno vinto diverse Champions League, noi solo una.