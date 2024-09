Libri Frere Roger di Taizè | per prima volta in italiano la biografia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 set. (askanews) – TS Edizioni pubblica, anche in formato e-book, Frèredi Taizé. Il profeta della fiducia, di suor Sabine Laplane, testimone diretta della vita diSchutz (1915-2005), fondatore della comunità di Taizé, in Borgogna. Scrive l’autrice nella premessa: “Ogni suo intervento, ogni suo libro, fin dai primissimi scritti, porta le tracce, discrete o esplicite, del suo itinerario personale, della sua famiglia, di alcuni suoi incontri significativi. Queste reminiscenze autobiografiche suonano come dei temi musicali e sono continuamente assemblate ed evocate, semplificate, liberamente adattate, fino all’ultimo suo scritto”. Uomo dei paradossi, gigante spirituale le cui radici affondano nel protestantesimo e si nutrono della tradizione cattolica e ortodossa, frèreincarna lo slancio ecumenico che ha caratterizzato la seconda metà del Novecento.