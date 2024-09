La Verna si è chiuso l’ottavo centenario della stimmatizzazione di San Francesco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) La(Arezzo) 17 settembre 2024 - “Le stimmate dici fanno vedere quelle di Cristo e quindi le nostre ferite e quelle di tanti, ma crediamo che proprio da esse una vita nuova è possibile. Oggi chiudiamo il, non il flusso di vita e di speranza che da 800 anni fluisce dalle ferite di: segno di quelle di Cristo, partecipazione alle ferite dell’umanità. Riprendiamo, allora, il cammino da La, dove non veneriamo solo i segni delle stimmate, quasi un oggetto religioso che ci lascia come ci ha trovati, bensì incontriamo la verità di una vita umile, colma d’amore, quella di, discepolo di Cristo povero e crocifisso, che lo rende ancora oggi segnovita nuova, quella di Cristo risorto. Canto di speranza per un tempo spento eppure assetato di Dio”.