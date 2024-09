Kickboxing - L’atleta fiorentina firma un’altra grande prestazione Calderini che impresa E’ bronzo ai Mondiali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Il Giglio di Firenze e il Tricolore sul podio a livello mondiale nella disciplina sportiva della. Straordinariadella giovane e affermata Sofia, che conquista ilai campionatiJuniores in Bulgaria. Sofia, atleta classe 2006, ha brillantemente conquistato il terzo posto aidi contatto pieno che si sono conclusi da pochi giorni. La talentuosa kickboxer ha dimostrato determinazione e abilità sul ring, portando con sé il sogno di una medaglia per l’Italia e Firenze, lasciando un segno indelebile nella competizione. Sofiaha subito dimostrato una passione ardente per questo sport che unisce disciplina, concentrazione e forza.