Intervista all’ex vincitore di Amici Mattia Zenzola | Il teatro è una grande palestra Maria De Filippi mi ha cambiato la vita Dispiaciuto per l’addio di Raimondo Todaro mi ha insegnato tanto

(Di martedì 17 settembre 2024) Dopo ilsuccesso, torna per il secondo anno consecutivo alBrancaccio di Roma “Mare Fuori – il Musical”. Ildidi2023è Carmine Di Salvo protagonista della storia d’amore con Rosa Ricci.diNoi di SuperGuida TV abbiamo videoto in esclusiva. Il ballerino in merito a questo impegno ha dichiarato: “E’ un viaggio bellissimo che è iniziato l’anno scorso e che proseguirà anche quest’anno. Lo scorso anno è stato un grandissimo successo e siamo felicissimi soprattutto perché abbiamo visto tanti giovani ine questa è una delle cose più belle che ci potevano capitare. Sono contento che i ragazzi apprezzino ilche è un posto stupendo”.