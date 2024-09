Influenza Aifa autorizza 8 vaccini per la stagione 2024-2025

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 16 set. (Adnkronos Salute) - Sono 8 iti dall'e dall'Agenzia europea dei medicinali (Ema) per l'immunizzazione contro l'stagionale destinata a diffondersi tra ile il. Come ogni anno, i ceppi virali sono stati aggiornati secondo le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), basate sulle caratteristiche antigeniche dei ceppi virali circolanti nell'ultima, come riferisce in una nota l'Agenzia italiana del farmaco. Iti dall'con procedure di mutuo riconoscimento e decentrata (determinanumero 710/, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13 settembre) sono: Efluelda Tetra (Sanofi Pasteur), sospensione iniettabile, indicato per l'immunizzazione attiva degli adulti di età pari o superiore a 60 anni; Fluarix Tetra (GlaxoSmithKline biologicals S.a.