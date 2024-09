Imbattuti e primi in classifica | Gattuso regala un iPhone 16 ai giocatori dell’Hajduk Spalato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Prima in campionato e senza subire sconfitte. L’Hajduk, con quattro vittorie e due sconfitte, sta volando senza sosta e Gennaroha deciso di fare un regalo aie a ogni membro dello staff. Dopo l’ultimo successo nel derby contro la Dinamo Zagabria, l’allenatore ha ordinato un16 per ognuno di loro, per un valore totale di quasi 40mila euro. Un gesto sicuramente generoso ma non inaspettato: non è la prima volta, infatti, che l’ex centrocampista paga di tasca sua per il bene della squadra.cuore d’oro Tante esperienze da allenatore, alcune al di sotto delle aspettative. Ma in qualsiasi posto sia andato,ha sempre lasciato il segno, anche oltre il risultato sportivo. Nel 2014, quando allenava in Grecia l’Ofi Creta, in seguito alle sue dimissioni decise di pagare personalmente gli stipendi ai, spendendo circa 50 mila euro.