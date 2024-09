Il raduno degli Alpini Bagno di folla per la festa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Il IVprovincialea Ramiseto, Ventasso, ha portato, sabato e domenica, una ventata di allegria con qualche ombra di tristezza per una comunità montanara che ha visto partire moltiper la guerra di Russia di cui alcuni, tra uccisi e dispersi, non hanno più fatto ritorno a casa. A onorare questi ‘vegi’ della seconda guerra mondiale, mai dimenticati, è il ricordo del generale Luigi Reverberi sempre presente che con la dura storica battaglia di Nikolajewka riuscì a creare un varco salvando molti militari italiani. L’estate Ramisetana si chiude in quest’ultimo weekend di sole con la due giorni diprovincialeche ha visto una straordinaria partecipazione di autorità e di rappresentanze di tutta la provincia, sindaci dell’Unione Comuni d’Appennino e alcuni del Parmense. Una grandeha seguito con entusiasmo.