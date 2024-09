I musicisti di domani La diciannovenne Shada Moi trionfa al Cantabrianza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) È unapavese la vincitrice del2024, il prestigioso concorso canoro riservato alle voci emergenti della musica italiana giunto quest’anno alla 38esima edizione.Moi si è imposta nella serata finale svoltasi a Birago di Lentate sul Seveso prevalendo su di un lotto di concorrenti molto qualificato che hanno animato la serata presentata da Fabio Taormina. La giovane cantante ha presentato il brano “Nessun dolore“ portato al successo da Giorgia. "Sono molto soddisfatta per questa mia prestazione - è stato il commeto della giovane vincitrice -. Spero sia l’inizio di un percorso che ho sempre sognato e per il quale mi sto impegnando moltissimo". Alle spalle diMoi si sono classificate la comasca Corinna Zappa con “Spazio inedito“ e la brianzola Carola Lovati con “Hopelessly devoted to you“.