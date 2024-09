I Mercenari 3 The Floor o Blackout Love? La tv del 17 settembre

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 17 settembre 2024) Per la prima serata in tv, martedì 17, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “I Leoni di Sicilia”, con Michele Riondino, Miriam Leone, Vinicio Marchioni, Eduardo Scarpetta, Donatella Finocchiaro e Claudia Pandolfi. Vincenzo, alla soglia dei 30 anni, è uno degli uomini più ricchi e potenti della Sicilia, ma viene considerato ancora un borghese di poco conto poiché non dispone di alcun titolo nobiliare. La madre gli consiglia quindi di trovarsi una moglie tra la nobiltà siciliana ma si innamora perdutamente di Giulia Portalupi, figlia maggiore di un commerciante lombardo. Con Giulia intraprende una relazione fatta d’amore e di passione, per l’epoca proibita ed immorale. Giulia rimane incinta e Vincenzo, che non ha intenzione di sposarla, decide di non vederla più.