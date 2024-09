Ho avuto paura di morire Salvato dal defibrillatore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) "Adesso sto bene, il peggio è passato ma me la sono vista brutta. In quei minuti in cui ho rischiato la vita ho pensato che non potevosenza vedere crescere mio figlio Tommaso e stare al fianco di mia moglie Sabrina". Rocco Corbino (nella foto) ha rischiato grosso domenica scorsa, colto da un malore al termine della partita del suo Bando con l’Ostellatese: è statodalla prontezza di riflessi e dal sangue freddo del presidente del Bando Sergio Frighi e soprattutto di due giocatori della formazione canarina. L’ex centravanti di Portuense, Codifiume e Argentana adesso è ricoverato all’ospedale di Cona, in terapia intensiva coronarica. "Dovrò stare qui almeno altri due giorni – aggiunge – poi andrò in reparto. Il calcio sarà solo un ricordo, tuttavia spero di festeggiare la guarigione con tutti i ragazzi e i dirigenti del Bando.