Fisciano arriva Il Libro Sospeso | libri scolastici gratuiti per chi ne ha bisogno

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 17 settembre 2024) Una speciale iniziativa è stata realizzata nel Comune diin collaborazione con la Pro Loco Fiscianese: *Il*. Il progetto Il progetto prevede la raccolta diusati, acquistati negli ultimi 3 anni, che si possono consegnare presso la sede della Pro Loco Fiscianese. Iraccolti saranno messi a disposizione di chi ne ha. Come funziona? Porta presso la sede Pro Loco Fiscianese i tuoiusati e acquistati negli ultimi 3 anni, entro il 20 settembre 2024. Puoi portarli dal mercoledì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00. N.B. ritireremo un massimo di 10per ogni persona. Cosa se ne farà? La Pro Loco Fiscianese li metterà a disposizione GRATUITAMENTE di chi ha la necessità di acquistare ie, per una ragione o per un’altra, non può farlo.