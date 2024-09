Falsi miti sul sesso che si imparano erroneamente dai porno

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 17 settembre 2024) Ti è mai capitato di vedere un? Avrai notato sicuramente alcuni dettagli: location particolari, alchimia esemplare e corpi perfetti. Ma, nella realtà, è tutto così? Assolutamente no! Ci sono deiche entrano nelle fantasie quando si guardano i, alcuni aspetti che raramente si ritrovano nella quotidianità. Questo potrebbe lasciarti delusa o scontenta, perché la realtà è ben diversa da un film, ma non per questo meno bella! Ma quali sono iche entrano nelle fantasie guardando i? Posizioni: acrobazie VS comfort Se hai guardato un videoavrai notato che gli attori sono predisposti a fare tutto e sono flessibili e tonici: qualsiasi posizione risulta sensuale, eccitante e bellissima da provare.