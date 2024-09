Dal futuro al passato | le avventure di Lyn e Cerase con il nonno avo

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 17 settembre 2024) A A A CERCASIEntrato in famiglia e dopo aver pranzato con ravioli al sugo e coniglio fritto, Mana, Pino, Aloe, Ruth e Ugo andarono con il furgone all’outlet situato nella zona tra Bettolle e Foiano, mentre io fui relegato in casa a guardare Lyn e, perché la traslazione temporale non permette un ulteriore spostamento di massa corporea di altri 59 metri a causa della curvatura spazio-temporale, secondo il sistema ellittico coassiale: tempo di trasferimento × metri al secondo diviso yzx, dove y è pari all’età del trasferito, z al peso corporeo e x è l’incognita.