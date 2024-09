Così in Umbra si sdoppia Il corteo c’è il giorno prima

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) La domanda che ciclicamente ci si pone guardando alla capacità della Quintana di attrarre un numero maggiore di turisti ad Ascoli è sempre la stessa: cosa si può fare per rendere questo straordinario spettacolo sempre più appetibile ai forestieri? E se la soluzione, specie nella Quintana di agosto, fosse svolgere l’imponente sfilata il sabato sera, in notturna, e dedicare la domenica pomeriggio solo alla giostra? Innanzitutto vanno fatte alcune valutazioni. Ascoli ha la necessità di ’vendere’ complessivamente tutto l’evento e non ci sono dubbi. Ma bisogna considerare che il campo dei giochi dello Squarcia ha una capienza limitata, più di tante persone non riesce ad accoglierne e per lo più ci pensano gli ascolani a riempirlo, con una presenza turistica che durante gli assalti al Moro è buona, ma non più di tanto.