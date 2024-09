Chiesti 3 anni per il trapper Baby Gang per i disordini a San Siro

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 17 settembre 2024) AGI - La Procura di Milano ha chiesto di condannare a 3il, alias di Zaccaria Mouhib, per l'assembramento del 10 aprile 2021 in zona San, a Milano, sfociato in un lancio di oggetti contro il Reparto mobile intervenuto quel pomeriggio. Il giovane cantante è imputato per manifestazione non preavvisata e resistenza a pubblico ufficiale; per la realizzazione di un videoclip musicale di Amine Ez Zaaraoui, noto come Neima Ezza, anche lui imputato, ilaveva radunato circa 300 giovani, tra i 16 e i 20, i quali ballavano e cantavano, salendo anche sul tetto delle auto in sosta. Dall'esame di uno dei tanti video amatoriali pubblicati sui social era stato riconosciuto Mouhib mentre arringava la folla, prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, al grido di "Oh ragazzi, se arrivano gli sbirri nessuno scappa raga se arrivano gli sbirri nessuno scappa".