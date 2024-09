Campionati del Mediterraneo di Karate tutto pronto ad Olbia | le gare dal 20 settembre

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 17 settembre 2024), 172024 – Èadper la 30 ? edizione deidel, in scena da venerdì 20 a domenica 22nella splendida città sarda, un evento che vedrà la partecipazione di 425 atleti iscritti provenienti da 18 nazioni del bacino del. L’evento è organizzato dall’Aton Clubdiinsieme alla FIJLKAM, alla MKFU (MediterraneanFederation Union) e alla WKF. Con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di, si svilupperà su tre giorni. Il programma: venerdì spazio ai Beach Games di kata, in scena dalle 15:00 alle 20:30 circa, sulla spiaggia di Cannigione (Arzachena). Sabato e domenica, al GeoVillage Sports via ai veri e propridel, dedicati alle classi Senior, Junior e Cadet, oltre che alle squadre sia di kata che di kumite.