Birra | Unionbirrai nasce IBE alleanza internazionale per quelle artigianali

(Di martedì 17 settembre 2024) Piccoli produttorieuropei diuniti per lavorare in sinergia a sostegno, tutela e valorizzazione del comparto.così Ibe- Independent Brewers of Europe, un’tra le associazioni nazionali di categoria di Germania, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Italia, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Svizzera e Repubblica Ceca. Tra gli ideatori e protagonisti del progetto, Unioni, l’associazione nazionale dei piccoli birrificiindipendenti creata nel 1999.