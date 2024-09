Anche le donne sanno guidare una Lancia Rally 037 | auto sulla folla a Torino scoppia la bufera

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) "Dedicato a tutte le. Mi ci è voluto molto tempo per trovare la mia voce. E ora che ce l'ho non rimarrò in silenzio.leleuna037 Martini Racing ex Bettega autentica. Sotto la pioggia battente. Ogni onore è gloria”. Sono queste le parole che Barbara Riolfo aveva scritto tutta orgogliosasua pagina Facebook (post prontamente rimosso in queste ore). Eppure, guardando a quanto accaduto domenica scorsa al salone dell'di, dove a causa sua dodici persone sono state investite, il silenzio forse non sarebbe risultato un' idea così brutta. Barbara Riolfo, originaria di Alba è una pilota non professionista, con la passione per l'"nel sangue".