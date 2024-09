Altra grana per Santamaria l’opposizione incalza | Non ha i requisiti lasci l’incarico all’Ambito B1

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI gruppi Pd, Città Aperta, Civico 22, Azione e Misto: “Nostri rilievi confermati dalla risposta della Regione all’interrogazione del consigliere Gino Abbate. Ristabilire legalità” Gennaronon ha iper svolgeredi coordinatore dell’Ambito Sociale B1. Il Sindaco Mastella proceda immediatamente all’annullamento della nomina. Quanto da noi già rilevato in commissione Politiche Sociali a luglio è stato confermato ora dalla Regione Campania in risposta ad un’interrogazione formulata dal consigliere regionale Gino Abbate che ringraziamo per l’interessamento alla questione. La tesi sostenuta dall’Amministrazione è stata completamente smentita dalla Regione. Il dirigentetutt’oggi non è iscritto all’elenco dei coordinatori o direttori istituito dalla Regione.