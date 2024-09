Adam Brody e Leighton Meester insieme anche sul lavoro | Siamo il manager l' uno dell' altra

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 17 settembre 2024) La coppia,dal 2013, condivide le proprie scelte lavorative egli stessi agenti.hanno un forte impatto sulle reciproche scelte lavorative. Nel corso di un'intervista al podcast di Dax Shepard Armchair Expert, la star di The O.C. ha spiegato cosa significa lavorare con la propria moglie su progetti comuni. L'attore ha spiegato checondividele scelte che prendono le proprie rispettive carriere, scherzando sul ruolo che entrambi incarnano l'uno per l'nel momento in cui devono decidere quale progetto accettare. Sposi e"Tutto passa attraverso l'altro" ha spiegatol'unoe abbiamogli stessi due agenti.coinvolti