Accordo a tre | controlli serrati a scuole e parchi

(Di martedì 17 settembre 2024) Patto siglato tra i Comuni di Mulazzano e Galgagnano e l’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Casalmaiocco, per implementare l’attività di presidio e controllo. Il sindaco Michael Gola e il vce Alex Dalla Bella hanno sottoscritto la convenzione che " ci consente di affidare ai carabinieri in congedo tutte le attività di controllo e presidio a ridosso dei, dellee aree sensibili del territorio, prestando maggiore attenzione ai momenti di entrata e uscita dei ragazzi dagli istituti scolastici del paese oltre al contrasto e alla prevenzione di condotte illecite tra le quali spaccio e consumo di sostanze stupefacenti", ha ribadito il primo cittadino. L’effetto dell’permetterà di potenziare l’azione della Polizia Locale in altre zone.