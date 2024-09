Vorrei fosse uno dei tuoi scherzi Fausto Ceccarelli morto folgorato a caccia il dolore di amici e parenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Amelia (Terni), 16 settembre 2024 – Lo conoscevano in tanti. E glilo descrivono come un uomo “dal sorriso contagioso, che amava scherzare e che riusciva a strappare un sorriso anche nei momenti più bui. Per questouno deitanti”, si legge in un commento sui social. E’ grande ilad Amelia, ma non solo, per la morte di, deceduto a 47 anni durante una battuta difinita in tragedia. L’uomo era adi uccelli selvatici in un campo nei dintorni di Cetona, in provincia di Siena, quando la pertica che stava utilizzando per richiamare i volatili è andata a urtare un cavo dell’alta tensione. Pernon c’è stato nulla da fare. E’sul colpo. Con lui un compagno diche è rimasto ferito fortunatamente non in gravi condizioni. E’ successo nella mattina di lunedì 16 settembre.