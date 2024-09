Verso Juventus-Napoli tutto pronto per il big match | gesto incredibile dei tifosi verso la squadra!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 16 settembre 2024) Manca sempre meno alla sfida tra. Intanto, sono emersi i primi dati legati aiazzurri presenti.non è mai una partita qualunque. Le due compagini si affronteranno sabato prossimo all’Allianz Stadium, con ilche è in programma alle ore 18.00. Si tratta, quindi, del primissimo snodo fondamentale per la stagione dei partenopei. Quest’ultimo, dopo l’esordio da incubo a Verona, hanno cambiato immediatamente registro centrando 3 vittorie su 3. Infatti, ad oggi, gli azzurri guidano la classifica della Serie A con nove punti in classifica. Dietro agli uomini di Conte, c’è proprio la. Quest’ultimo, dopo un inizio fantastico sembrerebbe aver rallentato il proprio rullino di marcia. Infatti, i bianconeri sono reduci da due pareggi contro Roma ed Empoli.ciò, lascia intuire l’importanza della partita contro i partenopei.