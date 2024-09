Tragedia in Germania | è morto il pilota e youtuber Luca Salvadori

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 16 settembre 2024)il: aveva 32 anni Èall’età di 32 anni il: il centauro è rimasto vittima di un incidente durante una sul circuito stradale di Frohburg Dreieck, in. Laè avvenuta nella giornata di sabato durante il primo giro delle qualifiche:sarebbe caduto dopo un contatto con iltedesco Didier Grams. Trasportato in ospedale, è deceduto a causa delle gravità delle ferite riportate. La notizia è stata confermata sui social dai familiari del giovane con un post sui social: “Monica Allegranzi e Maurizio Savadori comunicano che durante una gara IRRC inè stato coinvolto in un incidente per lui mortale. Ci ha lasciati inseguendo la sua passione”.