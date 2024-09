Tra risate battute e l’incontenibile esultanza Lo show da tifoso di Sinner in Coppa Davis | Mangio gratis e me ne vado – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Anche dae compagno di squadra, Janniksi è rivelato essere il numero 1 al mondo. Nonostante il forfait alla prima fase per “scelta condivisa con lo staff e per il bene della squadra”, l’altoatesino non ha fatto mancare il suo supporto al team italiano impegnato a Bologna per la. Dopo il successo newyorkese agli Us Open,si è preso qualche giorno di riposo prima di volare in Italia e seguire da bordocampo la partita (vinta)contro l’Olanda. Seppur senza una racchetta tra le mani – traa bordo campo –ha dato il meglio di sé.incontenibilenon gioca, ma in tribuna esulta più di quando vince uno Slam. Un susseguirsi di emozioni: la tensione, lo sguardo (da destra a sinistra) impaziente e poi l’rabbiosa. Come un qualsiasisugli spalti che sorride per il suo idolo.