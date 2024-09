Spada dei Contrari 7mila presenze Garofano vince l’undicesimo trofeo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024) Èla contrada campione della Lotta per ladei2024, giunta alla sua 32° edizione. Si tratta dell’undicesimaper questa contrada, che vanta il maggior numero di vittorie in assoluto. In particolare,ha vinto con 48 punti, mettendo in fila Magazzino (42), Mulino (33), Formica (32), Castello (31) e Doccia (26). Entusiasti tutti i componenti della squadra vincitrice, con il capitano Alessio Muratori (il quale assieme a Michele Calzolari è l’unico ad avere alzato tutte e undici le spade) che ha commentato: "re laè sempre una bellissima sensazione, specialmente perché la siall’interno di una grande famiglia come la nostra contrada. Dedico questa vittoria a tutta la squadra e alla mia famiglia, che mi permette tutto questo".