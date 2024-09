Sinner c’è sempre una prima volta | tifosi sbalorditi

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 16 settembre 2024) Sbagliava chi credeva che Janniknon lo avrebbe mai fatto: il tennista altoatesino ha stupito tutti ancora una. “Lo sapete, non mi piace parlare tanto della mia vita privata. Sì, sto con Anna, però teniamo tutto molto riservato. Di più non dico”. Così, nello scorso mese di maggio, Jannikaveva risposto quando la stampa, alla vigilia del Roland Garros, lo aveva incalzato con domande riguardanti il suo presunto flirt con la collega Kalinskaya. Jannikha fatto qualcosa di inaspettato (LaPresse) – Ilveggente.itNon aveva negato, ma non aveva neppure elargito i dettagli di cui la stampa si sarebbe volentieri fatta una scorpacciata. Si era limitato, appunto, a confermare i rumors, nella speranza che lui e la sua nuova fidanzata venissero, a quel punto, lasciati in pace. Si sbagliava.