Si atteggiano poi sbagliano ' sta ca*** Reazione a Catena disastro delle campionesse | scatta il massacro

(Di lunedì 16 settembre 2024) Non c'è niente da fare, vincono sempre loro. Si parla"Volta Pagina", terzetto diche ormai impazza da moltissime puntate a, il programma condotto da Pino Insegno su Rai 1. E le tre si confermano anche nella puntata di lunedì 16 settembre: ancora! Una puntata, va detto, tormentata: iniziata "nel bel mezzo", ossia dopo due giochi non trasmessi su Rai 1, questo perché la rete ha dato spazio all'inaugurazione dell'anno scolastico, dove era presente Sergio Mattarella. Copiose le proteste del pubblico su X, laddove i fan commentano in presa diretta quanto accade in studio. E, per inciso, è stata molto criticata anche la scelta di proporre subito, integralmente, la puntata su RaiPlay.