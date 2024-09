Santoni cresce e forma artigiani | Valorizziamo un lavoro antico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) SEI NUOVE boutique inaugurate in nove mesi, un business che al 90% vive di export e una crescita continua, con una stima del fatturato del 2024 in aumento del 10,6%, toccando i 125 milioni.è tra le aziende al top nel mondo per la produzione di scarpe di lusso. A trainarla c’è una tradizione familiare, nata a Corridonia, in provincia di Macerata, e tramandata di generazione in generazione. Oggi il cavaliere Giuseppe(nella foto sopra) ne è il presidente esecutivo. In nove mesi avete avuto sei nuove aperture e un mercato in crescita, grazie anche all’export. "L’export rappresenta circa il 90% del nostro business e vede l’America – il nostro primo mercato sin dagli anni ’80 – continuare ad esserlo. È qui che vediamo la maggior crescita nel breve.