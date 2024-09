Precipita durante un’escursione Federica muore a 30 anni | volo di 200 metri

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 settembre 2024)Tonoli, una giovane dottoressa di 30originaria di Masate, in provincia di Milano, ha perso la vita ieri, domenica 15 settembre, in seguito a una tragica cadutain Valmalenco, al confine tra Italia e Svizzera. L’incidente è avvenuto mentre stava affrontando l’ultima parte della salita del monte Forno, a circa 3.000di quota, quando èta dalla ferrata. La caduta, undi circa 200, è stata fatale.era in compagnia di tre amici, due ragazzi di 26 e 31e una ragazza di 26, che hanno subito allertato i soccorsi. Nonostante l’arrivo tempestivo degli elicotteri del Soccorso alpino e del Sagf della Guardia di Finanza, il recupero è stato reso difficile dalle condizioni avverse, in particolare il forte vento. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane alpinista.