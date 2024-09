Neonati morti e sepolti a Traversetolo i resti del secondo corpo risalgono a un anno fa La 22enne ha partorito da sola nessuno sapeva della gravidanza

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 16 settembre 2024) Iritrovati in unmomento nel giardinovilletta di(Parma) dove il 9 agosto è stato trovato il cadavere di un neonato sono appartenenti a unbambino,sempre intorno alla 40/ma settimana, ma risalenti a più di unfa. Anche su questisarà effettuato l’esame del dna, lo stesso che ha permesso di risalire alla mamma del primo, una studentessa di 22 anni indagata per la morte del primo neonato trovato seppellito senza vita in uno spazio antistante alla sua abitazione. La giovane, ora indagata per omicidio volontario e occultamento di cadavere, non aveva detto asua. Anche la famiglia e il padre del bambino, anche lui, sarebbero stati all’oscuro di tutto.