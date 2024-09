Neolaureati e disoccupati Italia fanalino di coda nell’Ue

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024). Questa è la realtà per un terzo dei giovanini che hanno completato gli studi negli ultimi 1-3 anni, conseguendo un diploma di istruzione secondaria superiore, una laurea o un master universitario. Il nostro paese, infatti, èdiin Europa per quanto riguarda le persone occupate di età compresa tra i 20 e i 34 anni con un titolo di studio recente nel cassetto. A livello dell’Unione sono l’83,5%, mentre l’è inalla classifica con il 67,5%. La stima Eurostat per il 2023 rivela che il tasso di occupazione nei neodiplomati eè cresciutodi 1,1 punti percentuali rispetto al 2022, mentre negli ultimi dieci anni l’aumento è stato del 9,2%. La quota complessiva è pari o superiore all’80% in 22 paesi: Malta, a sorpresa, è in testa con il 95,8%, seguita dai Paesi Bassi (93,2%) e dalla Germania (91,5%).