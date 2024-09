Meteo allerta nubifragi e vento forte in buona parte d’Italia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 16 settembre 2024) Nei prossimi giorni il quadrosull’Italia è destinato nuovamente ad aggravarsi, avverte il.it. Dopo una breve tregua tornerà infatti il maltempo, localmente anche pesante, con il rischio di, grandine e forti venti. Questo mese di settembre non riesce dunque a trovare un po’ di stabilità dal punto di vista. Anzi, entreremo in un contesto ancora più autunnale. La ragione la si deve ricercare in un vortice ciclonico che da parecchi giorni fa il bello e il cattivo tempo. Durante la scorsa settimana esso è transitato sull’Italia per poi dirigersi, nel corso del weekend, verso i Balcani, provocando gravi alluvioni e anche vittime (il ciclone Boris).