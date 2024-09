Malagò | Coni da rifondare? I risultati delle Olimpiadi parlano da soli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024) “Ilè un morto che cammina? Penso che tutto può essere utile eccetto una rifondazione, visto e considerato che probabilmente in termini di prestigio, di storia, die anche dinon si deve aggiungere altro”. Così il presidente delGiovanni, oggi a Cagliari per una riunione coi rappresentanti dello sport sardo, ribadisce la sua posizione sulle polemiche innescate dalle dichiarazioni di Binaghi che ha definito il“organismo con una struttura obsoleta e antidemocratica”. Il numero uno delpoi è tornato sulle sua posizione, con il mandato in scadenza: “Non ho chiesto nessuna proroga nel modo più assoluto”. Non so da dove come nasca questa riflessione di cui ho letto e si è sentito parlare – ha aggiunto– non ho chiesto assolutamente niente a nessuno.