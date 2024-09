Maiali uccisi a Sairano venerdì a Milano presidio davanti al palazzo di Regione Lombardia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024) Zinasco (Pavia), 16 settembre 2024 – E’ passato un anno da quel 20 settembre 2023 in cui a polizia e i veterinari della Ats di Pavia entravano nel rifugio Cuori liberi di, una frazione di Zinasco, e uccidevano 9salvati dal macello, animali sani ma venuti a contatto con altrimorti per il virus della peste suina africana. A niente era valsa la resistenza di decine di attiviste e attivisti barricati nel rifugio per impedire l'irruzione delle forze dell'ordine. A dodici mesi di distanza,si terrà undi commemorazione e protestaaldelladal quale era partito l’ordine di uccidere Spino, Pumba, Dorothy, Carolina, Bartolomeo, Crusca, Crosta, Mercoledì e Ursula.