Lazio-Verona 2-1 | tre punti biancocelesti sotto il segno di Dia e Castellanos

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma 16 settembre 2024 - Marco Baroni si dimostra più forte del suo passato e si regala treimportanti nella sfida dell'Olimpico contro il. Lavince per 2-1 sui veneti e torna alla vittoria dopo due giornate a digiuno, salendo così a quota settein classifica. Le reti dei suoi due centravanti, Dia e, fanno esplodere la gioia all'Olimpico, mentre in casa scaligera non basta la rete di Tengstedt, alla seconda rete consecutiva. Primo tempo Baroni si affida al suo collaudato 4-2-3-1 e recupera Gila al centro della difesa con Romagnoli, mentre Lazzari gioca a destra, con Nuno Tavares sull'altra fascia, nella linea davanti a Provedel. Rovella è la scelta al fianco di Guendouzi in mediana, mentre sulla trequarti c'è spazio per Isaksen a destra, con Zaccagni sull'altra fascia e Dia a supporto dell'unica punta